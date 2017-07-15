أكثر من 51 ألف راجعوا القطاع الصحي بمحافظة محايل

متابعات _فجر

بلغ عدد مراجعي المرافق الصحية بمحافظة محايل خلال شهر رمضان الماضي 51133 مراجعاً ومراجعة استفادوا من الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى ومراكز الرعاية الصحية بالمحافظة.

واستقبل قسم الطوارئ 14213 مراجعاً ومراجعة منها 380 حالة نتيجة الحوادث المرورية، فيما استقبلت العيادات الخارجية 3402 مراجع ومراجعة، وبلغ عدد الولادات التي تمت خلال نفس الشهر 243 طفلاً وطفلة، كما أجريت بالمستشفى 103 عمليات منها 91 عملية كبرى و 12 عملية صغرى.

وبلغ عدد الفحوص المخبرية 23425 فحصاً أما الفحوص الإشعاعية فبلغت 4830 فحصاً وتم تنويم 867 حالة، إلى جانب 243 جلسة غسيل كلى، وفيما يتعلق بمراكز الرعاية الصحية الأولية فبلغ عدد مراجعيها خلال نفس الفترة 32165 مراجعاً ومراجعة.

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