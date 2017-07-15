“نبراس” ينظم برنامجاً توعوياً للأسر عن أضرار المخدرات

متابعات_فجر

ينظم المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” يوم الخميس المقبل، برنامجاً توعوياً يستهدف الأسر، عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وطرق الوقاية منها، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي .

وأوضح الرئيس التنفيذي لمشروع “نبراس” الدكتور نزار بن حسين الصالح، أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة في مشروع “نبراس” الوقائي تحرص على تنفيذ البرامج والفعاليات الوقائية والتثقيفية، ضمن خطة تم إعدادها مع عدة مختصين لتوعية الجمهور بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية والتحذير منها وكذلك لحماية النشء من مخاطر هذه الآفة.

وأشار الصالح إلى أن البرنامج الذي سيستمر ثلاثة أيام، يحوي على معارض مصاحبة يشارك فيها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة،تتضمن عرض أفلام توعوية لمخاطبة مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى فعاليات ترفيهية توعوية عبر مشاهد مسرحية ومسابقات ، إضافة إلى ركن مركز استشارات الإدمان 1955 الذي يقدم الاستشارات العلاجية وتبصير الأسر بكيفية التعامل مع متعاطي المخدرات، إضافة إلى توزيع المطبوعات والبروشورات التوعوية التي تبين للأسر مخاطر المخدرات صحياً واقتصادياً واجتماعياً وتقديم هدايا للمشاركين والزوار.

وأكد الصالح أن هذه الفعاليات تأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي يتبناها المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” بمبادرة ودعم من “سابك” لزيادة وعي المجتمع بمخاطر المخدرات ويحظى بمتابعة مباشرة من أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة مشروع نبراس عبد الإله بن محمد الشريف.