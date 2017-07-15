حرس الحدود يضبط 18 مُهرباً ويحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من الحشيش والكبتاجون في 6 أيام

متابعات_فجر

تمكنت قوات “حرس الحدود” خلال الفترة من ١٥-٢١ /١٠/ ١٤٣٨هـ، من القبض على 18 مهرباً من جنسيات مختلفة وضبط ٣٨٧.٢٤٥ جراماً من مادة الحشيش، ١٥١٤ قرص أمفيتامين مخدر “كبتاجون”.

وأوضح متحدث حرس الحدود في بيانٍ صحفي: إن “رجال حرس الحدود بمنطقتي (جازان – نجران) تمكنوا بعد توفيق الله خلال الفترة من ١٥-٢١ /١٠/ ١٤٣٨هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش والحبوب المخدرة”.

واكد المتحدث: “تم رصد أشخاص قادمين من الأراضي اليمنية أثناء محاولتهم التسلل للمملكة عبر الحدود البرية لمنطقتي (جازان – نجران) لتنفيذ نواياهم في تهريب المواد المخدرة والتي تستهدف النيل من شباب المملكة؛ مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة”.

وتابع “نتج عن ذلك القبض على عدد ١٣ شخصاً من الجنسية الأثيوبية وشخصين سعوديي الجنسية وثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية”.

وقال متحدث حرس الحدود أنه تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.