القبض على عصابة تنتحل صفة رجال الأمن وتسرق العمالة الوافدة بالرياض

متابعات_فجر

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس،من الإطاحة بعصابة مكونة من مواطنين ووافد بنجلاديشي امتهنت سرقة العمالة الوافدة.

وقال متحدث الشرطة في بيانٍ صحفي: إن “الفرق التابعة لإدارة دوريات أمن المحافظات ضبطت (مواطنين وبنجلاديشي) توفرت معلومات عن قيام أحدهم بالدخول على مقار سكن العمالة الوافدة منتحلاً صفة رجل أمن وتهديدهم وسرقة مقتنياتهم الشخصية وأموالهم بمساعدة من شريكيه الآخرين من خلال توزيع الأدوار بينهم”.

وأضاف المتحدث: “بسماع أقوالهم أقروا بارتكاب ثلاثة حوادث سرقة وتقاسم المسروقات فيما بينهم، وتم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض؛ تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم”.