صحة الرياض تفعّل برنامج ” وضوح ” في ٦ مستشفيات

متابعات_فجر

بدأت الصحة في منطقة الرياض بتنفيذ وتفعيل برنامج ” وضوح ” والذي يهدف الى التطوير الحيوي والمستمر لفعالية كفاءة اداء الأقسام الطبية في كافة المستشفيات التابعة لصحة الرياض .

حيث عقدت صباح الاربعاء بقاعة المحاضرات بالمديرية العامة ورشة عمل لممثلوا المستشفيات ال ٦ التي بدءت بتنفيذ ” وضوح ” .

وبعد ختام ورشة العمل صرح الدكتور عصام الغامدي مدير ادارة شؤون المستشفيات بصحة الرياض بأن الجهود قائمة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وقال الغامدي تأتي مبادرة تنفيذ نظام ” وضوح ” انطلاقاً للتحول بالخدمات الالكترونية .

وعن التنفيذ والتطبيق الفعلي ل “وضوح ” ذكر مدير شؤون المستشفيات بصحة الرياض بانه تم اختيار ٦ مستشفيات لبداية التنفيذ ، ثلاث منها داخل الرياض وهي مستشفى الملك سلمان ، مستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل ، مستشفى الإيمان ، وثلاث من بعض المحافظات وهي مستشفى وادي الدواسر العام ، مستشفى الزلفي العام ، مستشفى الدوادمي العام وذلك لقياس الأداء والتجربة ،

كما بيٌن د. الغامدي بان تطبيق برنامج ” وضوح ” سينفذ في كافة مستشفيات منطقة الرياض إبتداءً من العام الجديد ١٤٣٩ .