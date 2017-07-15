جامعة الأميرة نورة تحصل على “الآيزو ” في أمن المعلومات للعام الثاني

متابعات _فجر

تُوجت جامعة الأميرة نورة بشهادتي المعيار العالمي لنظام أمن المعلومات (الأيزو 27001:2013) و المعيار العالمي في جودة إدارة نظام خدمات تقنية المعلومات (الآيزو 20000) للعام الثاني على التوالي.

وتُعد شهادة المعيار العالمي لنظام أمن المعلومات (الأيزو 27001:2013) من أبرز شهادات الاعتماد المعترف بها دولياً خاصة في أنظمة إدارة أمن المعلومات، حيث يتطلب الحصول عليها اتباع وتطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة محددة لضمان الحفاظ على سرية وأمن المعلومات الخاصة بالمستفيدين.

بينما تُعد شهادة المعيار العالمي في جودة إدارة نظام خدمات تقنية المعلومات (الآيزو 20000) أبرز شهادات الاعتماد المعترف بها دولياً والخاصة بجودة العمليات التقنية بهدف الرقي بأداء الخدمات التقنية المقدمة مع ضمان استمرارية الخدمات لتفادي أي اشكاليات قد تؤثر سلباً على مستوى تقديم الخدمات للمستفيدين .

وأكد المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات المهندس محمد بن سفر الزايدي، أن استمرارية هذا التتويج للعام الثاني على التوالي يُشكل حافزاً للإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات على انتهاج استراتيجية شاملة للتطوير تُرسي بها مبادئ الجودة والتميز في مختلف أعمالها وخدماتها التقنية المُقدمة لمنسوبي الجامعة، معرباً عن شكره وتقديره للعمل الدؤوب والجهود المخلصة التي بذلها منسوبي الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات للمضي قدماً نحو تحقيق تطلعات الإدارة الاستراتيجية .

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي تحقيقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية نحو تبني أفضل المعايير والممارسات الفنية والتقنية المطبقة عالمياً، بالتزامن مع رؤية المملكة 2030، وبرنامجها التنفيذي ضمن برنامج التحول الوطني 2020.