الحملة الوطنية السعودية تتكفل بعلاج ثلاث حالات مرضية من الاشقاء السوريين في لبنان

متابعات _فجر

لبت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا من خلال مكتبها في لبنان نداء الاستغاثة لمجموعة من الحالات المرضية الخاصة التي تحتاج لعمليات جراحية فورية لمنع تفاقهما وتطورها للأسوأ حيث تم التكفل بتغطية جميع نفقات العلاج ومتابعة هذه الحالات للاطمئنان عليها والتأكد من الحالة الصحية لها .

وأوضح مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال أن حالتين تعانيان من وجود ماء أزرق في عينيهما وبحاجة لتركيب عدسات إضافة أما الحالة الثالثة فيعاني من فتق أربي ايسر وتمت المباشرة على الفور بالسير في الإجراءات الطبية لهم واجراء العمليات اللازمة بأسرع وقت ممكن ، وتكللت ولله الحمد العمليات الثلاثة بالنجاح التام .

وأبان الجلال أن الحملة الوطنية قامت بالتكفل بجميع المصاريف العلاجية للحالات الثلاث إضافة إلى الاطمئنان عليها من الناحية الصحية ، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على متابعة الحالات للتأكد من نجاح العملية ، مؤكدا أن الحملة الوطنية السعودية وضمن رسالتها الإنسانية تهتم بمثل هذه الحالات خصوصاً ذوي الحالات المادية الصعبة.

من جهته أكد المدير الاقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة هي واحدة من أهم المنظمات الاغاثية التي تدعم الاشقاء السوريين بجميع المحاور الاغاثية منذ بداية الازمة السورية ، مبينا أن الحملة تسعى لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للأشقاء النازحين واللاجئين السوريين في أماكن تواجدهم لينعموا بحاله صحيه جيده .