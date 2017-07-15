ماليزيا تدين إغلاق إسرائيل للمسجد الأقصى وتعده عملاً استفزازيا وانتهاكا لحرمة المقدسات

متابعات_فجر

أدانت ماليزيا قرار إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه، وعدته عملاً استفزازياً وانتهاكاً صارخاً لحرمة الأماكن المقدسة الإسلامية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم: إن إغلاق المسجد الاقصى لأول مرة منذ عام 1969 يعد انتهاكاً للقوانين والمعايير الدولية وكذلك لحقوق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية، مؤكدةً أن حرية العبادة حق مكفول بموجب القانون الدولي وينبغي معارضة أي انتهاك لهذا الحق.

وكانت إسرائيل منعت يوم الجمعة الماضي إقامة صلاة الجمعة في المسجد الاقصى وأخلته من المصلين.