عاجل فجر
العمل والتنمية الاجتماعية تمنح “شهادة مواءمة” للمنشآت المهتمة بتطوير بيئة عملها للأشخاص من ذوي الإعاقة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تغريدات تويتر


تكنولوجيا

أخبار المجتمع

المقالات

تابعونا على الانستجرام

الأرشيف

عناوين لأهم وآخر الأخبار

جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها