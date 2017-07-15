طريقة ترطيب وتغذية البشرة في فصل الصيف

متابعات _فجر

تحتاج البشرة الى الترطيب و التغذيةو الحماية والانتعاش خلال النهار في فصل الصيف للتخفيف من الشعور بالحرّ، خصوصًا عند ارتياد الشاطئ، أو تلطيف الحروق بعد التعرّض لأشعة الشمس المؤذية. إليك خمس وصفات لتحضير الرذاذ المرطّب المثالي لإنعاش البشرة والجسم، وتحسين المزاج.

رذاذ الغليسرين المرطب

• إذا كنت تعانين جفافاً شديداً في بشرة وجهك وجسمك، جرّبي رذاذ الغليسرين والزيوت الأساسية لأنها ترطب بامتياز.

• امزجي مقدار كوب من المياه المقطّرة مع ملعقتين كبيرتين من الغليسرين النباتي، وبضع نقاط من أي زيت أساسي تحبّين رائحته شرط ألا يكون من الزيوت المحرقة كزيت القرفة أو الفلفل الأسود أو الزنجبيل، واختاري الزيوت الأساسية الملطفة التي لا تثير الجلد كتلك المستخرجة من أزهار البابونج، الورد، والبرتقال. ضعي المزيج في قارورة رذّاذة ورجّيها جيّدًا قبل استعمالها على بشرتك.

رذاذ الزيوت الطبيعية لمحاربة القشب والتشقّقات الجلدية

• إذا كانت بشرة جسمك جافة، خشنة، ومتفلّسة كجلد التمساح، استعملي الرذاذ المصنوع من الزيوت الطبيعية.

• امزجي كوبًا من الماء المقطّر مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز أو زيت الزيتون، ومحتوى كبسولة واحدة من الفيتامين E، وثلاث قطرات من أي زيت أساسي مفضّل لديك لمنح المزيج رائحة عطرة.

• ضعي المزيج في قارورة رذّاذة ورجّيها جيّدًا قبل كل استعمال.

استعملي هذا الرذاذ بعد الحمّام مباشرة على بشرتك بينما تكون شبه رطبة.

رذاذ الخزامى المنقّي

• إذا كنت تحبّين رائحة الخزامى (اللافندر)، سيبهجك هذا الرذاذ الذي ينقّي البشرة ويعدّل إفرازاتها الدهنية، ويزيل البثور وآثارها المزعجة.

• املئي القارورة الرذّاذة المعقّمة بكوب من الماء المقطّر، وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من خلاصة نبتة الهاماماليس (المشتركة) Witch Hazel، وخمس قطرات من زيت الخزامى الأساسي. خضّي المزيج جيّدًا، واحفظيه في البرّاد واستعمليه يوميًا لإنعاش البشرة الدهنية وتعديل إفرازاتها، أو كبديل لسائل التونيك بعد تنظيف البشرة وقبل استعمال السائل المرطب.

يمكنك استعمال هذا التونر للبشرة العادية أو الجافة، لكن استبدلي خلاصة نبتة الهاماماليس بملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

رذاذ ماء الورد لتحسين المزاج

• إذا كنت مرهقة بعد يوم عمل طويل، أو تشعرين بالإحباط وتحتاجين إلى لمسة عطرية تبهج الحواس وتجعل مزاجك جيّداً، تدثّري برذاذ ماء الورد وزيت الياسمين الأساسي.

• لتحضير هذا الرذاذ المنعش، امزجي ربع كوب من الماء المقطّر مع نصف كوب من ماء الورد وعشر قطرات من زهرة إبرة الراعي (الغُرنوقي) Geranium، أربع قطرات من زيت الياسمين الأساسي وما يوازيها من زيت البرغموت الأساسي.

• ضعي المزيج في قارورة رذّاذة، وخضّيها جيّدًا قبل استعمالها.

يمكنك استبدال الزيوت الأساسية المستخرجة من الأزهار بأنواع أخرى مستخرجة من النباتات لديها التأثير نفسه كزيت الزيزفون، المريمية (القصعين)، ونجيل الهند (الفيتيفر).

رذاذ الخيار المنعش

• هذا الرذاذ يلطف حروق الشمس وينعش البشرة

• قشّري خيارة وقطّعيها، ثم اهرسيها في الخلاط الكهربائي، ومن ثم ضعي قطعة من القماش الخام في المصفاة وصفّي العصارة في وعاء نظيف. أضيفي نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض، وملعقة صغيرة من هلام الألوة Aloe Vera، ونصف كوب من ماء الورد. امزجي المقادير جيّدًا وصبّيها في قارورة رذّاذة معقّمة.

إذا شعرت أن السائل كثيف بعض الشيء، أضيفي المزيد من ماء الورد أو الماء المقطّر. يمكنك أيضًا إضافة بضع نقاط من زيت النعناع الفلفلي الأساسي Peppermint Essential Oil واستعمال الرذاذ للتخفيف من الهبّات الساخنة التي تعانيها المرأة في سن اليأس.