زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية

متابعات _فجر

ضرب زلزال بلغت قوته 3ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية مساء اليوم .

وأوضح معهد أثينا للديناميكية الجيولوجية أن الزلزال وقع قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت وعلى عمق عشرة كيلومترات, مبينًا أن مركز الزلزال يقع بالقرب من بلدة ايرابيترا الساحلية وعلى بعد حوالى 60 كيلومترا جنوب شرق مدينة هيراكليون أكبر مدن الجزيرة.

ولم ترد على الفور انباء عن وقوع ضحايا أو أضرار.

ووقعت ثلاث هزات ارتدادية، بلغت قوة كل منها 5ر3 درجة في غضون نصف ساعة من وقوع الزلزال الرئيسي.

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