طرق للتخلص من التهاب ” القولون” بالأعشاب الطبيعية

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علاج التهاب القولون بالأعشاب أمر في غاية الأهمية خاصة لمن يعانون من مشاكل في القولون جراء الالتهابات أو الإصابة بما يعرف بالقولون العصبي. والقولون من الأعضاء الضرورية في الجسم كونه يقوم بامتصاص الفيتامينات والاملاح والماء من الطعام كما ينتج الأجسام المضادة والمحاربة للعدوى البكتيرية. ويلعب الطب البديل المعروف بالتداوي بالاعشاب، دوراً مهماً في تحسين صحة القولون وعلاجه من كافة الأمراض التي تواجهه، وهو ما سوف نستعرضه في موضوعنا . علاج التهاب القولون بالأعشاب بعيداً عن الأدوية والعقاقير المختلفة التي يمكن اللجوء إليها لعلاج مشكلة التهاب القولون، يمكن الاعتماد على بعض الأعشاب الطبيعية والعطرية التي تسهم في حل هذه المشكلة من دون اثار جانبية. من هذه الأعشاب نذكر التالي: اليانسون: مثالي في تهدئة الاعصاب والتخفيف من أعراض القولون خاصة أعراض القولون العصبي كونه يزيل التوتر والعصبية ويساعد على ارخاء عضلات المعدة. الحلبة: يساعد تناول الحلبة بشكل خاص في علاج التهاب القولون بتخليصه من المخاط الزائد كما انها تسهل حركة الأمعاء وترطب وتحمي من التهيج والجفاف وما يتسبب به من تشنجات، وهو مفيد بشكل خاص لمرضى القولون العصبي. الشمر: من الاعشاب المساعدة على تسكين وتلطيف الام القولون، فالشمر يساعد في التخلص من الغازات الموجودة في البطن. كما أن الشمر يحتوي على السينول والاثينول وهي مركبات تقضي على البكتيريا المسببة للاسهال. والشمر ممتاز في التخلص من الام حركة جدران القولون من خلال تحفيز انتاج العصارة المفيدة لالتهابات الجهاز الهضمي والمغص وعسر الهضم. الزنجبيل: هذه العشبة فعال في تهدئة الام وتشنجات القولون بسبب احتوائها على زيوت طيارة قادرة على التخلص من الغازات وتشنجات المعدة وتحسين عمل العضلات المعوية. من الأعشاب الأخرى التي تساعد في علاج التهاب القولون: بذور الكتان،الكراويا،الحبة السوداء، البرسيم، البابونج،لسان البرسيم.