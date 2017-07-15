قتلى وجرحى إثر اندلاع حريق في برج سكني بولاية هاواي الأمريكية

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قُتل ثلاثة أشخاص وجُرح 12 آخرون من بينهم رجل إطفاء، في حريق ضخم نشب في برج مؤلف من 36 طبقة في هونولولو، عاصمة ولاية هاواي الأمريكية، حسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية. وقال مسؤولون ووسائل الإعلام إن حريقاً اندلع في ثلاثة طوابق ببرج في مدينة هونولولو، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم أم وابنها. وأدى الحريق، الذي اندلع في البرج المؤلف من 36 طابقاً بمجمع ماركو بولو السكني، إلى تصاعد دخان أسود كثيف في سماء المدينة، بعد شهر من الحريق الذي اندلع في برج في لندن. وقال رئيس بلدية هونولولو، كيرك كالدويل، للصحافيين إن رجال الإطفاء رشوا المياه على الحريق من شرفات قريبة، وسيطروا على النيران بعد أربع ساعات من نشوبه. وذكرت صحيفة هونولولو ستار أدفرتيزر أن أماً وابنها البالغ بين ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الطابق 26 حيث بدأ الحريق. وأضافت أن 12 شخصاً على الأقل أصيبوا. وقال قائد المطافئ، مانويل نيفيس، للصحافيين إن المبنى لم تكن به رشاشات إطفاء الحرائق، مضيفاً: «بالتأكيد لو كانت هناك رشاشات كانت ستحتوي الحريق في الوحدة التي بدأت فيها النيران». وأضاف أن أكثر من مئة من رجال الإطفاء تعاملوا مع النيران، وفتش الضباط المبنى تفتيشاً دقيقا، وهي مهمة استغرقت ساعات. وقالت إدارة شرطة هونولولو على «تويتر» إن الحريق أدى إلى إغلاق شارع رئيس أمام المجمع السكني. يشار إلى أنه قُتل ما لا يقل عن 80 شخصاً في 14 يونيو الماضي، عندما شب حريق في برج سكني من 24 طابقاً في لندن.