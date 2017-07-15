مقتل وإصابة العشرات جراء اشتباكات عنيفة داخل ملعب في السنغال

متابعات-فجر :

قتل 8 أشخاص وأصيب 49 آخرين، في ملعب “ديمبا ديوب” في العاصمة السنغالية دكار، أمس السبت، جراء اشتباكات بين المشجعين أسفرت عن تدافع وانهيار جزء من جدار الملعب.

حيث أعلنت وكالة “APS” السنغالية أن الملعب استضاف المباراة النهاية للبطولة المحلية، مشيرة إلى أن الحادث وقع بعد اختتامها.وأضحت الوكالة إن الجدار انهار جراء تدافع المشجعين الذي حاولوا الابتعاد عن مواقع الاشتباك.وتعمل عناصر خدمات الإسعاف والأطباء في موقع الحادث، فيما تخشى السلطات المحلية من زيادة عدد الضحايا لأن هناك عدداً كبيراً من الناس لا يزالوا تحت الأنقاض .