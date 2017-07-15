وقفة احتجاجية أمام سفارة “قطر” في بروكسل للتنديد بسياساته الداعمة للإرهاب

متابعات-فجر :

احتشد عدداً من المتظاهرين أمام مبنى سفارة قطر في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك للتنديد بالسياسة القطرية الداعمة للإرهاب وتمويله وذلك ضمن سلسلة من التحركات في الدول الأوروبية، رفضاً للنهج القطري القائم على تغذية الخلافات والنزاعات حول العالم. وطالب المحتشدين بوقف التمويل القطري للصراعات والتيارات المتطرفة في المنطقة العربية، والدول الأوروبية، داعين إلى تغيير السياسات القطرية التي تقف خلف زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال دعم وتمويل وإيواء التنظيمات الإرهابية. وأكد المشاركين في الوقفة أنه “آن الأوان لأن يتحرك العالم ضد الدول التي تدعم التطرف بسياساتها وفي مقدمتها قطر”، مشيرين إلى ما خلفه هذا الدعم من ضحايا ومآس في أوروبا والعالم.