الرئيس السيسي و وزيرا الدفاع والإنتاج الحربي يعزون أبناء الأمير عبد الرحمن آل سعود

واس-فجر :

أجرى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومعالي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول صدقي صبحي، ومعالي وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري اللواء محمد العصار، اتصالات هاتفية بأبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سود – رحمه الله -، عبَّروا فيها عن عزائهم ومواساتهم في وفاة والداهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله .

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس المصري ولمعالي وزير الدفاع ولمعالي وزير الدولة للإنتاج الحربي على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، داعيًا الله عز وجل ألا يريهم أي مكروه.