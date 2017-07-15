اليمن.. مقتل 4 جنود من الجيش اليمني إثر انفجار لغم أرضي بمأرب

متابعات-فجر :

أعلنت مصادر يمنية، إن أربعة من جنود الجيش الوطني قتلوا، أمس السبت، إثر انفجار لغم أرضي بعربتهم العسكرية في مأرب.وأكد المصدر، أن لغماَ أرضياً زرعة الحوثيون انفجر في عربة عسكرية أثناء مرورها بجبهة صرواح بمأرب. وأضاف المصدر أن 4 من جنود الجيش الوطني كانوا على متن العربة العسكرية قتلوا فيما أصيب آخرون.وأكد المصدر أن الميليشيات الحوثية زرعت آلاف الألغام على طول مناطق التماس مع الجيش الوطني والمقاومة بجبهة صرواح بمحافظة مأرب.وتخوض وحدات من الجيش الوطني معارك متقطعة مع عناصر ميليشيات الحوثي بجبهة صرواح.وكانت وحدات الجيش الوطني قد حققت تقدماً في الأيام الماضية في جبهة صرواح بغطاء جوي من طيران التحالف، وتمكنت من خلالها من السيطرة على مواقع للميليشيات في صرواح.