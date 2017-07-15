” الجبير” : سنقدم ملفاً كاملاً للحكومة الفرنسية عن دعم “قطر” للإرهاب

واس-فجر :

اجتمع معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير في جدة مساء اليوم مع معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيد / جان إيف لو دريان .وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وأبرز الموضوعات الإقليمية والدولية .حضر اللقاء مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد العنقري .كما حضره من الجانب الفرنسي سفير فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت والوفد المرافق لمعالي الوزير .