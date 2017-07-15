ترمب يُعيّن المحامي تاي كوب مستشارا خاصا للبيت الأبيض

وكالات – فجر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان اليوم (السبت) أن تاي كوب المحامي المحنك في واشنطن سيعين مستشاراً قانونياً خاصاً، وقالت مصادر مطلعة إن كوب سيكون مسؤولاً عن رد البيت الأبيض على التحقيقات المتعلقة بروسيا.

ومن المتوقع أن يصبح كوب، وهو شريك في مؤسسة «هوغان لافيلز» للمحاماة في واشنطن، وسيطاً بين البيت الأبيض والكونغرس، فيما تتواصل التحقيقات في صلات بين حملة ترامب الانتخابية بروسيا.

ويجري محقق اتحادي خاص وعدد من لجان الكونغرس تحقيقات حول ما قالت عنه أجهزة استخبارات أميركية إنه تدخل من روسيا في الانتخابات الرئاسية العام الماضي وصلات محتملة بين مسؤولين روس وحملة ترامب الانتخابية.

ونفت موسكو أي تدخل في الانتخابات، فيما ينكر ترامب التواطؤ مع روسيا.

وكان المحامي إميت فلود آخر شخص يشغل منصباً مماثلاً لمنصب كوب عندما عمل مع إدارة جورج دبليو. بوش للرد على تحقيقات يجريها الكونغرس.