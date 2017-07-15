شرطة الرياض تكشف تفاصيل فيديوهات تبادل إطلاق النار ونتائجها

الرياض – فجر

أعلنت شرطة منطقة الرياض تفاصيل جريمة تبادل اطلاق النار التي وقعت بتاريخ 20 شوال الجاري مؤكده القبض على اطرافها.

وتفصيلا، أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه : بتاريخ 20-10-1438 رصدت الأجهزه الأمنيه قيام عدد من الأشخاص ذوي السلوك المنحرف بتبادل إطلاق النار نتج عنه إصابة أحدهم و إعطاب مركبة شقيقه ، و قيام آخرين بإطلاق النار من سلاح نوع رشاش على واجهة أحد المنازل غرب العاصمه الرياض ، وتوثيق تلك الحوادث ونشرها عبر برنامج السناب شات من باب المجاهرة والمفاخره واستخدام معرفات وكٌنى سبق رصدها وبالنظر لخطورة ما أقدم عليه الجناة ، وتهديدهم السكينه العامه وازعاج السكان ، فقد باشرت الجهات المعنيه بشرطة منطقه الرياض اجراءاتها البحثيه في تحديد هوياتهم وتوصلت الى انهم من أرباب السوابق و مطلوبين لارتكابهم جرائم التفحيط المعاقب عليها نظاما وباشرت خطط متابعتهم وضبطهم .

وبتوفيق من الله تم ضبطهم وضبط الاسلحه المستخدمه وتحريزها في وقت قياسي بكمائن مختلفه شملت عدة محافظات

وجرى ايقافهم واشعار فرع النيابه العامه بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص وفقا لنظام الاجراءات الجزائيه و نظام المرور ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تمهيدا لإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل

وشرطة منطقة الرياض اذ تعلن عن ذلك لتؤكد استمرارها في ضبط ومنع مثل هذه الحوادث تنفيذا لسياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسموولي عهده الأمين على حفظ الأمن بمتابعة وتوجيه صاحب السموالملكي وزير الداخلية.