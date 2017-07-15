“جامعة جدة” تجتذب أكثر من 36 ألف طالب وطالبة

واس – فجر

أعلنت جامعة جدة أن القبول للمتقدمين للبكالوريوس في الجامعة سوف يستمر حتى الخامس والعشرين من شهر شوال الجاري حيث بلغ عدد المتقدمين للقبول بالجامعة انتظام لمرحلة البكالوريوس حتى الآن أكثر من 36 ألف طالب وطالبة.

وأشارت الجامعة إلى أن برامج جامعة جدة لاستقطاب ورعاية الموهوبين الذي سيتم تطبيقه في القبول حاليا يهدف إلى استقطاب أعلى المعدلات من الطلاب والطالبات الموهوبين والمتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية وتسكينهم بشكل مباشر في الكلية المختارة، وقبل بدء السنة التحضيرية، وفق معايير تنافسية ، حيث يتقدم الطلاب المؤهلون للقبول وفق الشروط المحددة عن طريق بوابة القبول الإلكترونية التابعة لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة خلال الفترة الرسمية للقبول.

وأبانت أنه في حالة استيفاء الطالب للشروط وتحقق النظام من ذلك تظهر له أيقونة “أرغب في المنافسة على مقاعد التسكين المباشر” ويتم تسكين أفضل المتقدمين تسكينًا مباشرًا في الكلية المختارة ولعدد 10 % من العدد المقترح للقبول في الكلية ، ومن ثم يتم إلحاقهم ببرنامج الجامعة لاستقطاب ورعاية الموهوبين ويتمتع بمزاياه.