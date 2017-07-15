مقتل شخصين وإصابة 3 بإصابات خطيرة إثر حادث مروري مروع في الباحة

متابعات – فجر

لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات خطيرة في حادث مروري مروع وقع على طريق الباحة بلجرشي بالزاوية.

واوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة ، عماد بن منسي الزهراني ، ورد بلاغ للعمليات اليوم السبت ، مفاده وقوع حادث تصادم ودهس واحتجاز ، وموقعه في الزاوية ، على طريق الباحة بلجرشي ، أمام مطابع دار الغامدي .

وتم توجيه أربع فرق إسعافية والقيادة الميدانية حسب البلاغ الوارد للعمليات بأنه يوجد تعدد إصابات بالموقع ، وعند الوصول إلى الموقع تم مباشرة الحادث من قبل الفرق الإسعافية ، واتضح وجود خمس إصابات بالموقع ، منها حالتين متوفية بالموقع ، وإصابة خطيرة عبارة عن توقف قلب ، وتنفس ، وإصابتين حرجة ، وتم التعامل مع الإصابات إسعافياً ونقلها إلى مستشفى بلجرشي العام .

مشيرا إلى مشاركة عدة جهات في عمليات الإنقاذ وهي الهلال الأحمر ، والدفاع المدني ، والصحة ، ودوريات المرور، والدوريات الأمنية .