أمير المدينة يرعى توقيع اتفاقية لتأهيل مساكن ضيوف الرحمن

متابعات – فجر

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ، وبحضور د. محمد بنتن وزير الحج والعمرة ، توقيع اتفاقية استحداث مكتب للخدمة الموحدة لتأهيل وتطوير مساكن ضيوف الرحمن ودور الإيواء يكون مقره في هيئة التطوير ضمن برنامج أنسنة المدينة ، وتهدف المبادرة إلى تعظيم الفائدة الاقتصادية لملاك العقارات سواء كانوا أشخاصا أو أوقافا، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة وجودة مساكن ضيوف الرحمن وزيادة السعة السريرية للفئة الاقتصادية (ذوات النجمة والنجمتين) من 30 إلى 50 ألف سرير، كذلك تشجيع صغار المستثمرين من دخول سوق الإيواء بتسهيل إجراءات الترخيص، وتحسين الصورة البصرية لتلك المواقع.

وتشمل المرحلة الاولى للتأهيل والتطوير خمسة أحياء مستهدفة ( الزاهدية ، قباء ، قربان ، المشرفية ، التمار ) .

وأكد سمو أمير المنطقة أن استحداث مكتب للخدمة الموحدة لتأهيل وتطوير مساكن ضيوف الرحمن ودور الإيواء ، يهدف لزيادة السعة السريرية الاقتصادية من خلال استغلال المباني القائمة والقابلة للتطوير والتأهيل، والتي ستسهم في تحسين البيئة العمرانية والجمالية على الطراز الإسلامي للأحياء المستهدفة في المرحلة الاولى.

وأضاف : إن استحداث هذا المكتب سيكون حافزاً لصغار المستثمرين لدخول لسوق الإيواء ، وتعظيم العائد المادي لملاك المباني من أفراد وأوقاف ، وزيادة نسبة المحتوى المحلي من الخدمات والسلع والوظائف المباشرة وغير المباشرة.

وأشار د. بنتن إلى أهمية مبادرة تأهيل وتطوير مساكن ضيوف الرحمن ودور الإيواء والتي أطلقها وتبناها الأمير فيصل بن سلمان كونها ترتقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتوفر خيارات اقتصادية متعددة لهم وتسهم في زيادة دخل ملاك المباني.

وأضاف : إن وزارة الحج تدعم هذا التوجه وستقوم بإضافة تلك المساكن كخيارات للحجاج والزوار.

هذا ويضم مكتب الخدمات الموحد ، عدداً من القطاعات تشمل وزارة الحج ، الدفاع المدني، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمانة هيئة التطوير ، لجنة اسكان الحجاج.