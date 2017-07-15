رسميا.. الفرنسي الدولي باكايوكو يُوقع لـ “تشيلسي”

وكالات – فجر

أعلن نادي تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت عن تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي الدولي تيموي باكايوكو لاعب خط وسط فريق موناكو الفرنسي مقابل 40 مليون جنيه استرليني.

وخضع باكايوكو (22 عاما) للفحص الطبي في تشيلسي مساء الجمعة ووقع اليوم عقدا مع النادي الإنجليزي يمتد لخمسة أعوام.

وتأخرت الصفقة قليلا خاصة وان باكايوكو أجرى جراحة بسيطة في الركبة بنهاية الموسم الماضي.

وساعد باكايوكو موناكو للفوز بالدوري الفرنسي الموسم الماضي للمرة الاولى منذ 17 عاما، وشارك في 51 مباراة في كافة البطولات مع الفريق الفرنسي الذي وصل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وشارك باكايوكو في أكثر من 100 مباراة مع موناكو منذ انضمامه اليه في 2014 قادما من رين.

وسيمهد انتقال باكايوكو لتشيلسي الطريق لرحيل الصربي نيمانيا ماتيتش من صفوف الفريق الإنجليزي.

وعاد لاعب الوسط الفرنسي من أجازته في نيويورك ليضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقاله لتشيلسي، لكنه قد يغيب عن المباريات الودية المقبلة للفريق بسبب الإصابة في الركبة.

وبات باكايوكو ثاني أغلى صفقة في تاريخ تشيلسي وسيلحق بالوافدين الجديدين الحارس ويلي كاباييرو والمدافع انطونيو روديجر في ستامفورد بريدج.

وقال باكايوكو “سعيد للغاية بوجودي هنا والانضمام لهذا الفريق الرائع، أتابع تشيلسي منذ الصغر”.

وأضاف “صفقة الانتقال كانت أمر بديهي بالنسبة لي لأنه النادي الذي أحبه كثيرا منذ الصغر”. واقترب تشيلسي من التعاقد مع البرازيلي اليكس ساندرو لاعب يوفنتوس الإيطالي.