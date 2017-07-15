منح 60 مواطناً ميداليات الإستحقاق من الدرجة الثالثة نظير تبرعهم بالدم عشر مرات

واس_فجر

صدرت الموافقة السامية بمنح ( 60 ) مواطناً ميداليات الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك نظير تبرعهم بالدم لعشر مرات.

وفي ما يلي أسماء المتبرعين وهم:

النقيب ماجد محمد القحطاني والرئيس رقباء سطام سعد الخرجي والمقدم عبدالرحمن مبارك الجهيم والنقيب سلطان عبدالله سلطان والرقيب أول عايض سفر الشهراني والنقيب سعد صالح اللحيدان والنقيب فهد سعيد القحطاني والرقيب أول فني سعيد محمد الشهري والرقيب سعيد محمد القحطاني والرقيب عبدالرحمن مشبب الشهري والرئيس رقباء علي سعيد السرحاني والرقيب أحمد عبدالله عسيري والرئيس رقباء فني سعيد علي الأسمري وعلي سعيد الأسمري وعبدالله مشبب آل ربيع وفيصل محمد القحطاني وجابر الحسن آل حمزه وعبدالله سعيد حسن وحسين سعد الأحمري وعبدالله محمد عسيري وعايض عبدالرحمن آل عبدالرحمن وفواز محمد الأسمري وعبدالرحمن حسن آل زهير والجندي أول ياسر مزيد السلمي وعثمان محسن التميمي وطلال عبيد الحربي والوكيل رقيب محمد عبدالله البارقي وراشد سلمان البراهيم والرقيب أول علي عبدالله الغامدي والرائد أمجد إبراهيم التويجري وعبدالرحمن ناصر العمار ، وسالم صالح الزهراني ،وسيف فهد الخالدي ،و الرقيب مسفر حمود الدوسري ، وسعيد محمد القرني ،و إبراهيم محمد البحير ،و ناصر يوسف الجربوع ،و راشد عبدالرحمن آل هادي ، وخيران بيشان العجمي ، ومنصور حسن الزهراني ، ومروان أحمد الصايل ، والوكيل الرقيب تركي جزاء المطيري ، وأحمد ناجم الزهراني ، ومرتضى عبدالستار المحمد علي ، ومحمد علي الدوسري ، وعلاء أحمد الناصر ، وباسم عتيق الصحفي ، والرقيب أول بحري عبدالله حسن الأسمري ، والوكيل الرقيب بحري جعفر أحمد الأحمري ، وحسن عبدالله الأسمري ، والرقيب بحري علي حمد الرويلي ، والعقيد البحري الركن صالح عبدالله العريني ، وناصر مسفر القحطاني ، والرقيب بحري محمد جبران السحاري ، والنقيب بحري ناصر سعلي السهلي ، وخالد معدي القحطاني ، والرقيب عمر حسن عيسى ، والعميد بحري مجاهد محمد كعبي ، والرقيب أول إبراهيم مبارك الدوسري ، ورياض محمد البراهيم .