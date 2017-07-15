العثور على جثتي مواطن وابنه فُقدا في قرية “القلیب” بحفر الباطن

متابعات _فجر

تمكن فريق “عون” للبحث والإنقاذ، اليوم السبت، من العثور على جثتي أب وابنه، فُقدا في قرية “القلیب” التابعة لمحافظة حفر الباطن.

وقال الفريق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- أن المواطن المفقود (30 عاماً)، وابنه (9 أعوام)، كانا يستقلان “جیب تويوتا” ذات لوحات كويتية، في طريقهما إلى الكويت، قبل أن يضلا الطريق وينقطع بهما الاتصال.

وأوضح أن فرق الإنقاذ تحركت إلى الميدان بعد جمع المعلومات، ليعثر ذوو المفقود على السيارة، وبالقرب منها جثة الطفل، فيما عثر عضو بـ”عون” على جثة الأب، حيث تبين أن الموقع الذي فُقد فيه الأب وابنه قريب من عزبة صاحب إبل، وأن المركبة غاصت بالرمال، فترجلا منها بحثاً عن منقذين.

وأكد فريق عون أن إخراج السيارة لم يكن بالأمر العسير، لكن شدة الحر حالت دون إنقاذ الأب وابنه.