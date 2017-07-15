سقوط طائرة تدريب على متنها طالب سعودي بولاية فلوريدا الأمريكية

متابعات _فجر

تحطمت طائرة تدريب في مقاطعة فلاجر بولاية فلوريدا الأمْرِيكية، صباح أمس وعلى متنها طالب سعودي ومدرب طيران أمْرِيكي ،بحسب مصادر أمريكية .

وباشرت أجهزة الشرطة البحث عن الطالب السعودي ومدربه اللذين مَا زَالا مفقودين، حيث يتوقع أنهما لَمْ يَنْجُوا من الحادث لقوة الارتطام بالأرض وتحطم الطائرة بشكل كامل.

وأوضحت وسائل إِعْلَام أمريكية أن الطائرة كانت في رحلة تدريب بين جزيرة سانت سيموز ومدرسة الطيران.

وقال متحدث الشرطة بمقاطعة فلاجر، أن عمليات البحث ستستمر إِلَّا أَنَّه لا يتوقع العثور على ناجين؛ نظراً لارتطام الطائرة القوي عند سقوطها.