طرح 4 مشاريع تنموية بالقطيف بقيمة 6 ملايين ريال

متابعات _فجر

وافقت وكالة التخطيط والبرامج بوزارة الشؤون البلدية والقروية على طرح 4 مشاريع تابعة لبلدية محافظة القطيف ضمن مشاريع مبادرات التحول الوطني المدرجة بميزانية الوزارة للعام المالي الحالي 1438 /1439 بقيمة 6 ملايين .

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن المشاريع تتمثل في إعداد الدراسات والتصاميم لتحسين وتطوير الواجهات البحرية مدته 12 شهراً ، وكذلك دراسة وتصميم إنشاء حدائق عامة وساحات بلدية ومدته 6 أشهر ، ودراسة فك الاختناقات المرورية بالقطيف ومدته 12 شهراً ، وإعداد الدراسات والتنظيم للحركة المرورية لجزيرة الأسماك وتصميم جسر بحري مدته 12 شهراً .

وأشار الى وجود خطة للمشاريع التطويرية في محافظة القطيف و وصفها بالاستراتيجية والمهمة على الصعيد الخدمي ، مؤكداً بان تلك المشاريع من أهم عناصر التنمية المستدامة في المحافظة ، منها منشآت ، وجسور حيوية ، وطرق فك الاختناقات المرورية ، موضحاً أن هناك دراسات استراتيجية مستقبلية ، حيث ان المشاريع التطويرية تشكل تنمية مستقبلية تزدهر على أثرها المحافظة .

و ذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية ، حيث ان البلدية حريصة على تنمية المراكز والقرى وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف مناطق المحافظة ، مبيناً ، ان التنمية المتوازنة تشكل قاعدة اساسية في عملية توزيع الميزانية المخصصة للمشاريع التنموية بالمحافظة.

وأكد أن البلدية تحرص على اختيار الجهات المنفذة القادرة على انجاز المشاريع خلال المدة المقررة ، لافتاً الى ان البلدية حريصة على مستوى الجودة في جميع المشاريع التنموية ، مؤكداً، بان الرقابة على الشركات المنفذة تمثل مبدأ اساسي في جميع المشاريع التنموية ، حيث ان عملية اختيار الشركات المنفذة تأتي ضمن السياقات والاجراءات المتبعة بمختلف الجهات الحكومية. مشيراً الى أن هناك مشاريع استراتيجية عديدة في محافظة القطيف ، وحاليا هي قيد الدراسة ، كما توجد مشاريع تحت التنفيذ ، وأخرى تحت الترسية ، وتوجد مشاريع تم استلامها ابتدائياً .