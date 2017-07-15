إصابة شخصين في حادثة وميض داخل مركبة بالرياض

متابعات_فجر

أصيب شخصين ،اليوم السبت ، اثر حدوث وميض لحظي داخل مركبة بالرياض نتيجة تسرب الغاز

وبدورها ، ‏باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، حادثة وميض لحظي داخل مركبة أُصيب على أثرها شخصان نتيجة تسرُّب غاز.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالرياض، أن فرق الدفاع المدني باشرت بلاغاً يفيد باندلاع حريق في مركبة؛ حيث تلقت غرفة التحكم والتوجيه البلاغ عند الساعة 01:39 فجراً، أفاد فيه المبلّغ باندلاع حريق في مركبة في أثناء الوقوف وإصابة أشخاص بها.

وتابع : على الفور انتقلت الفرق للموقع، وباشرت أعمالها في إخماد وإسعاف المصابين وهما شخصان؛ حيث اتضح أن الحادث عبارة عن وميض لحظة نتج عن احتراق جزءٍ من المقصورة الأمامية للسيارة وتضرّر الموجودين بها عقب تعرضهما لحروق متفرقة.

وأوضح أن التحقيقات كشفت عن وجود تسرُّب غاز من علبة غاز مضغوطة كانت في المركبة؛ ما أدّى إلى تشبُّع المكان بها وفور تعرُّضها لمصدر خارجي بوجود الشخصين اندلع الحريق اللحظي.

وجدّد الدفاع المدني تحذيراته ودعوته إلى الاهتمام والحرص على عدم ترك أسطوانات الغاز والعبوات المضغوطة داخل السيارات مطلقاً، وخاصة في فترة الصيف، تجنباً للحوادث وحرصاً على الأرواح والممتلكات.