دوريات مرور دومة الجندل تحجز مركبة مفحط وتتعقب قائدها

متابعات _فجر

تمكنت دوريات مرور محافظة دومة الجندل من إيقاف مركبة وحجزها بعد قيام قائدها بالتفحيط بالقرب من بحيرة دومة الجندل .

قال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس إنه اشارة لمقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة بالتفحيط بالقرب من بحيرة دومة الجندل ومخالفة الأنظمة وازعاج سالكي الطريق ، فقد تمكنت دوريات مرور محافظة دومة الجندل مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠ /١٠ /١٤٣٨ هـ من إيقاف المركبة وحجزها ولا يزال تعقب قائد المركبة جار .

وتؤكد إدارة مرور منطقة الجوف انها ستكون بالمرصاد لكل عابث بالطريق وأنها لن تتهاون مع مخالفي أنظمة المرور