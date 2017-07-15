فوضى بدار رعاية الفتيات بمكة.. والأجهزة الأمنية تتدخل

فجر – متابعات

ذكرت مصادر أن شرطة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر وسجانات ومسؤولين من الشؤون الاجتماعية، تمكنت مساء أمس ، من إنهاء تجمع النزيلات والسيطرة على حالة الفوضى التي أحدثنها بالدار.

وذلك بع تذمر عدد من نزيلات دار رعاية الفتيات في مكة المكرمة، وقمن بإثارة الشغب بالدار وتحطيم وتهشيم زجاج وإحداث أضرار ببعض محتويات الدار، بعد رفض إدارة الدار التجاوب مع مطالب تقدمن بها، دون الكشف عن ماهية المطالب.

وأضافت أن الجهات الأمنية قامت بتهدئة الفتيات، وإحالة تسع منهن إلى سجن النساء بمكة، وتعهدت بفتح تحقيقات موسعة في الموضوع برمّته، ومحاسبة كل مقصر في عمله، بحسب “سبق”.

كما باشرت الجهات ذات الصلة الواقعة؛ حيث تم معاينة الأضرار التي لحقت بالدار، وكتابة تقرير تمهيداً لرفعه لجهة الاختصاص.