مسؤول بالقنصلية الإثيوبية :3 آلاف عاملة منزلية جاهزة للاستقدام للمملكة

متابعات-فجر:

قال مسؤول بالقنصلية الإثيوبية العامة بجدة إن 3 آلاف عاملة منزلية جاهزة للاستقدام للمملكة عبر 180 من مكاتب إرسال العمالة المنزلية، وذلك في حال اعتمادها من قبل وزارة العمل.

وأوضح أنه إذا تم اعتماد هذه المكاتب وإدراجها على بوابة “مساند” بعد توقيعها عقوداً مع نظيراتها بالمملكة فإن الإجراءات اللازمة لوصول العاملات لن تستغرق أكثر من 4 أسابيع حد أقصى.

وأضاف أن راتب العاملة المنزلية 800 ريال، وأن تكلفة عملية الاستقدام تراوح بين 7 -8 آلاف ريال، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أنه سيتم تدريب العاملات بمراكز التدريب والتأهيل المعتمدة من قبل الحكومة الإثيوبية.

وتوقع أن يترك استقدام العاملات من إثيوبيا أثراً واضحاً بسوق الاستقدام بالمملكة، خاصة أن تكاليف استقدامهن ستكون في متناول كافة الأسر السعودية.

يذكر أن وزارة العمل وقعت مؤخراً اتفاقية ثنائية مع الجانب الإثيوبي لاستقدام العمالة المنزلية، من بنودها اعتماد عقد العمل الموحد، وأن يتم الاستقدام خلال وكالات، وشركات، وأن تكون العمالة مؤهلة ولائقة طبياً.