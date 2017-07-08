“نزاهة” تعقد غداً ورشة عمل بعنوان ” دور وحدات المراجعة الداخلية في تعزيز النزاهة “

واس-فجر:

يفتتح معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد- لحماية النزاهة – الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، غداً الأحد ورشة العمل التي تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، بعنوان “دور وحدات المراجعة الداخلية في تعزيز النزاهة” وتستمر يومين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، في مدينة الرياض، بمشاركة منسوبي وحدات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية، ومنسوبي إدارات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة والشركات المشمولة باختصاصات الهيئة.

وتهدف ورشة العمل لتعزيز جوانب النزاهة في أداء العاملين في المراجعة الداخلية، وتتضمن محاورها معايير المراجعة الداخلية، والعلاقة بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي والإدارة العليا، واللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، وتسليط الضوء على المنصة الالكترونية التي دشنتها “نزاهة” لوحدات المراجعة الداخلية.

وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة لتنظيم “نزاهة” المتضمن عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.