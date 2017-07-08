قناع بسيط للتخلص من عيوب البشرة

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تعاني بعض الفتيات من مشاكل في البشرة ، ولحل هذه المشكلة يمكن الحصول على بشرة صافية ونضرة من خلال قناع بسيط يحضر في المنزل.

أوضح موقع santé أن هذا القناع يعالج عيوب البشرة في وقت قياسي لا سيما آثار الحبوب أو البقع التي تصيب البشرة خلال الصيف. إليكم هذا القناع للتخلص من جميع عيوب البشرة من أول استعمال.

المكونات:

ملعقتان طعام من دقيق الحمص

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من زيت اللوز

كوب من الحليب

طريقة التحضير:

ضعوا في وعاء كبير دقيق الحمص ونصف ملعقة صغيرة من الكركم

أضيفوا زيت اللوز امزجوا المكونات جيداً

أضيفوا الحليب تدريجيا حتى تحصلوا على عجينة متماسكة وناعمة.

ضعوا الخليط على وجهكم واتركوه لمدة 20 دقيقة ثم اغسلوه جيداً بالماء الفاتر.