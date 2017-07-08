الأزهر يحذّر من استغلال إسرائيل للأحداث لتنفيذ مخطط تهويد القدس

وكالات – فجر

حذّر الأزهر من استغلال سلطات الاحتلال للأحداث في الأراضي الفلسطينية لتنفيذ مخططها التهويدي في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، الذي أصبح واضحًا من بعض الأصوات الصهيونية الداعية إلى إغلاق دائم للمسجد الأقصى المبارك، مشددًا على أن هذه الإجراءات تستفز مشاعر الغضب لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم وتهدد الاستقرار.

وأدان الأزهر في بيان له اليوم ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة شعائر صلاة الجمعة.

وأكد الأزهر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضيف باعتدائها على المصلين والحراس بالمسجد واعتقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين والشيخ عكرمة صبري المفتي السابق وخطيب المسجد الأقصى، مجموعة من الجرائم إلى سجلها الطويل من الانتهاكات والجرائم بحق الإنسانية والأرض والمقدسات.

ودعا الأزهر المجتمع الدولي والهيئات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات بالقدس الشريف وكل الأراضي الفلسطينية، والتصدي لإصرار الاحتلال على انتهاك القوانين والأعراف الدولية، وإجباره على إعادة فتح باحات المسجد الأقصى المبارك للمصلين، وإطلاق سراح الشيخ محمد حسين مفتي القدس والشيخ عكرمة صبري المفتي السابق فوراً، مؤكدًا أنه يجب على المجتمع الدولي العمل على حفظ حقوق جميع الشعوب على قدم المساواة.