خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من ملك المغرب في وفاة الأمير عبد الرحمن

واس – فجر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، برقية عزاء ومواساة من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -.

وأعرب الملك محمد السادس في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين والأسرة الحاكمة، سائلًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأسرة المالكة، وأن يديم عليهم نعمة الصحة والعافية.