كلمة السر “إنستقرام”.. إحباط تهريب 27 ألف حبة كبتاجون بـ “وادي الدواسر” وضبط مستقبِلها

متابعات – فجر

أحبطت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكبتاجون الممنوعة، كانت قادمة من خارج المملكة ضِمن إرسالية عبر إحدى شركات النقل.

وتفصيلاً، كشفت مصادر أمنية ، أن معلومات قد وردت تفيد بوجود كمية كبيرة من الكبتاجون المخدر ستصل إلى محافظة وادي الدواسر من خارج المملكة، وقد تم إخفاؤها بشكل سري ضِمن إرسالية “بضاعة”.

وأضافت أن رجال مكافحة المخدرات بالمحافظة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمخدرات بالرياض، تمكنوا من إحباط تهريب أكثر من 27 ألف حبة كبتاجون والإطاحة بمستقبِلها؛ وذلك بمتابعة وإشراف من محافظ وادي الدواسر، عبدالله بن سليمان المبارك؛ فيما جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة حيال ذلك.

وأكدت المصادر أن الشخص المستقبِل كان على تواصل مع أحد المعرفات بمواقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”؛ لاستقبال كمية كبيرة من المخدرات وقد بذلت مكافحة المخدرات بالمحافظة جهوداً كبيرة حتى تم القبض عليه بعد وصولها لموقع الشركة بالمحافظة.

وأشاد محافظ وادي الدواسر في تصريح له: بيقظة رجال مكافحة المخدرات بمناطق ومحافظات المملكة، وجهودهم المبذولة وسعيهم الحثيث في التصدي لكل ما من شأنه الإخلال بأمن الوطن والمواطن؛ مؤكداً أنه مهما تنوعت الطرق والوسائل التي يسلكها أرباب التهريب؛ فلا يمكن أن تشكّل صعوبة في إحباطها؛ داعياً الله أن يحفظ الوطن ويديم الأمن والأمان.