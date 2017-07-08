“المرور”: القبض على قائد الـ “الهايلكس” الذي امتنع عن التقيد بالتعليمات

متابعات – فجر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه وبالإشارة إلى مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وفيه قائد مركبة من نوع تايوتا هايلوكس رفض التوقف لرجل المرور بالرياض.

أوضحت الإدارة العامة للمرور بأن ذلك وقع في مساء الخميس الماضي على طريق الدائري الشمالي بالرياض، وأوضحت أنه تم توقيفه بالقوة بمساعدة المواطنين، واتضح أنه سعودي ويبلغ من العمر 27 سنة, وأكدت أنه تم على الفور تحرير كامل المخالفات المستحقة عليه نظاما وحجز المركبة وتسليم الشخص لمركز الشرطة لاستكمال التحقيق ورفع أوراقه للنيابة العام.