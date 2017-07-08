كوريا الشمالية: سنرد إذا فرضت الأمم المتحدة عقوبات إضافية

وكالات – فجر

قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة إنها ستتخذ “إجراءات موازية” إذا ما تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بفرض المزيد من العقوبات عليها ردا على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية في بيونجيانج في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اختبار الصاروخ الباليستي هو ممارسة للحق الشرعي في الدفاع عن النفس ضد أي تهديد نووي من الولايات المتحدة.

وتحاول واشنطن إقناع الصين وروسيا بتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن لفرض عقوبات أكثر صرامة على كوريا الشمالية في أعقاب أحدث تجاربها الصاروخية.