مقتل الزعيم الجديد لتنظيم داعش في أفغانستان

وكالات – فجر

قتل الجيش الأميركي الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان خلال قصف مطلع الأسبوع الحالي في ولاية كونار، بعد ثلاثة أشهر على قتل الزعيم السابق للتنظيم في ظروف مشابهة، بحسب ما أعلنت الجمعة وزارة الدفاع الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت في بيان ان “القوات الأميركية قتلت أبو سيد “زعيم تنظيم داعش – خراسان (اسم الفرع المحلي للتنظيم الإرهابي في أفغانستان) خلال “ضربة استهدفت المقر العام للتنظيم” في الحادي عشر من يوليو.

وأضاف البيان “أدت الغارة الجوية أيضا إلى مقتل عناصر آخرين من تنظيم داعش – خراسان ما سيؤدي بشكل كبير إلى عرقلة تحقيق أهداف هذه المجموعة الإرهابية بتكثيف وجودها في أفغانستان”.

وابو سيد هو الامير الثالث لتنظيم داعش في أفغانستان الذي تقتله القوات الأميركية أو الأفغانية، بعد حفيظ السيد خان العام الماضي وعبد الحسيب في نهاية أبريل 2017، وقتل الأخير خلال عملية مشتركة للقوات الأميركية والأفغانية في شرق أفغانستان.