إقبال كبير على أنشطة وبرامج مهرجان صيف حائل

متابعات – فجر

كشف متابعون للقطاع السياحي بمنطقة حائل أن تحقّق المنطقة درجات إقبال كبيرة على مهرجان الصيف، عطفاً على استعدادات التنظيم الجيدة من الشركاء في مجلس التنمية السياحية في المنطقة ودور الأمانة، ودعم سير مهرجان المنطقة السياحي الحالي.

وتابع مهرجان صيف حائل 38 الذي تنظمه أمانة حائل تحت شعار “عاد عيدنا .. وحيا الله أميرنا” فعالياته المختلفة التي تخدم كافة شرائح المجتمع للأسبوع الثالث على التوالي، في منتزه المغواة بحائل.

وشهدت الفعاليات المتنوعة إقبالًا كبيراً من أبناء المنطقة وزوارها منها فعاليات أمسيات شعرية وإنشادية، وفعاليات “طموح وتحدي” لتحدي الإعاقة الحركية وفعاليات وهج المساء بالإضافة للسوق الشعبي وما يحتويه من حرفيات وطباخات من بنات المنطقة، بالإضافة إلى الألعاب المائية والهوائية، وكذلك مرسم الأطفال الذي يهدف إلى تثقيف وتعليم النظافة للأطفال وتنمية مواهبهم.