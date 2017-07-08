سعوديان يجريان 30 عملية قلب بلا مقابل في موريتانيا

متابعات – فجر

أجرى طبيبان سعوديان تطوعاً 30 عملية قلب عاجلة لعدد من المرضى بموريتانيا معظمهم من النساء الحوامل.

وقرر الطبيبان “اجي الخليف، وعلي المسعود” التخلي عن إجازتهما السنوية، والتطوع بالسفر للعاصمة الموريتانية نواكشوط في رحلة علاجية تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، من أجل علاج حالات صعبة.

وقال الدكتور ناجي الخليف أنه بعد تواصله هو وزميله مع عدد من الأطباء الموريتانيين ومعرفة تفاصيل الحالات المرضية، اتخذا القرار بتمضية الإجازة في إجراء العمليات الجراحية للمرضى دون مقابل.

وأبان أن هيئة الإغاثة العالمية تكفلت بتوفير كافة المستلزمات الطبية وإرسالها إلى نواكشوط، مضيفاً أنه بعد اكتمال الترتيبات توجها إلى نواكشوط، حيث تم إجراء تلك العمليات.