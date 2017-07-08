“أخضر” الكاراتيه يعتلي عرش آسيا ويحصد ثلاث ميداليات ذهبية

متابعات – فجر

أعتلى أبطال الكاراتيه السعوديون عرش القارة الصفراء بتحقيق ثلاث ذهبيات في بطولة آسيا التي تقام حاليا في كازاخستان بفئة الأولمبي وبأوزان مختلفة عن طريق سلطان الزهراني أمام الياباني تاكاو، ورائف تركستاني ضد الإيراني محمدي وطارق حمادي في مواجهة الإيراني رحماني، فيما واصل نجوم الشباب في الكاتا جماعي مسفر الأسمري ومحمد الغامدي وإبراهيم القرشي تحقيق الميداليات البروزية وراكان البدري البروزية في الكاتا فردي، وأكمل بقية الميداليات البروزية سعود البشير في القتال وعبدالعزيز العلياني في فئة الأولمبي قتال، ليرتفع رصيد السعودية في اليوم الثاني للبطولة الآسيوية إلى ثلاث ذهبيات وواحدة فضية وثمان بروزية.

من جهته، رفع رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص التهاني لخادم الخرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا الانجاز الذي تحقق على مستوى القارة بحصول أبطال الكاراتيه على ثلاث ذهبيات من أصل ستة وقال: “لم يتحقق هذا الإنجاز إلا بفضل الجهود الكبيرة التي يقدمها الجميع في هيئة الرياضة ممثله برئيس مجلس الإدارة ونائبه وإلى أعضاء الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية وأبنائي واخواني اللاعبين”.

وأضاف: “لا يمكن أن أنسى الدور الكبير الذي قدمته السفارة السعودية في كازاخستان ممثله بالسفير الدكتور ظاهر العنزي على التسهيلات التي يقدمها لنا منذ وصولنا للمشاركة في البطولة والشكر موصول لأعضاء السفارة ما تقدموه لنا”.

وأبدى رئيس البعثة السعودية وعضو مجلس الإدارة الدكتور سعود الرومي سعادته بالإنجاز وقال: “التهاني نقدمها لحكومتنا وشعبنا على رفع العلم السعودي في المحافل الرياضية من خلال هذه الإنجازات الكبيرة التي تتحقق لأبطالنا في لعبة الكاراتيه”.