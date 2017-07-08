خادم الحرمين يهنئ العبادي بالانتصار السريع على داعش في الموصل

واس – فجر

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا بدولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي هنأه فيه بما تحقق من انتصار سريع على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، بما يبشر ببداية النهاية للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا.

وجدد الملك المفدى التأكيد على وقوف المملكة بكافة إمكانياتها لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله حتى يتم القضاء عليه وتجفيف منابعه.

وقد قدم فخامة الرئيس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على موقفه وتهنتئة، وأن هذا الانتصار يجير للجميع، مؤكدًا رغبة بلاده في استمرار التعاون بين البلدين في محاربة الإرهاب.