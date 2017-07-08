ترمب: سنغادر قطر إذا اضطررنا للرحيل، وسنجد 10 دول مستعدة لاستضافة القاعدة العسكرية

متابعات – فجر

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن واشنطن لن تتردد في نقل قاعدة العديد العسكرية من قطر إذا اضطرت إلى ذلك.

وقال ترمب لقناة “سي بي إن نيوز”: إذا اضطررنا للرحيل، فإننا سنجد عشر دول مستعدة لبناء قاعدة عسكرية عوض تلك الموجودة في قطر.

وأضاف أن قطر عُرفت بتمويل الإرهاب، قائلاً: “أبلغناهم بضرورة التوقف عن تمويل الإرهاب، لا يمكن أن تقوموا بذلك”.

واستطرد ترمب أن الإرهاب وحش، ولا يمكن السماح لدول غنية بتسمينه، ولا بد من الاستمرار في “تجويع هذا الوحش”.

وأوضح أن دول الخليج والدول العربية والإسلامية تبذل جهوداً في مكافحة الإرهاب، مبدياً ثقته في نجاحهم.

وكان الرئيس الأميركي قد انتقد قطر في وقت سابق، داعياً إياها إلى التوقف عن دعم الإرهاب، وقال إن للدوحة تاريخاً في دعم التطرف على أعلى مستوى.