مسابقة الفنون الشعبية بسوق عكاظ تنطلق بجوائز تعدت 600 ألف ريال

متابعات – فجر

تنطلق يوم غد السبت الموافق 1438/10/21 هـ بعد صلاة المغرب مباشرة مسابقة الفنون الشعبية بسوق عكاظ في دورته الحادية عشره وتأتي المسابقه هذا العام لتشمل مسابقتين احداهما للصغار والأخرى للكبار، ‏بمشاركة 14 فرقة شعبية وبقيمة جوائز ‏ تعدت 600 ألف ريال تقدم عروضها على فترتين الفترة الأولى بعد صلاة المغرب والفترة الثانية بعد صلاة العشاء يوميا حتى نهاية المهرجان، ‏حيث وسيكون انطلاق المسابقة فرقة أشبال بني يوسف ‏في تقديم لون الزير وبعد صلاة العشاء فرقة نجران في تقديم لون المرافع والطبول ‏أمام لجنة تحكيم متخصصة أُعِدّت لهذا الغرض. الجدير بالذكر أن انه تم نقل مسابقة الفنون الشعبية هذا العام من المسرح المفتوح الى المسرح الرئيسي بالسوق حتى يستوعب المكان الحضور الجماهيري الغفير المتوقع لهذه المسابقة.

وقد صرّح مشرف مسابقة الفنون الشعبية الشاعر خالد الحارثي ان مسابقة الفنون الشعبية للكبار تشمل هذا العام مناطق المملكة المختلف لتقديم عدد من الالوان الشعبيه.

وأشار الى ان توجيه سمو الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني الامير سلطان بن سلمان بإطلاق مسابقة الفنون الشعبية للأطفال يأتي استكمالًا لفكرة عكاظ ابداع يتجدد من خلال ترسيخ اهمية مفهوم الموروث الشعبي لدى اجيال المستقبل وغرس روح الانتماء بين فئة اطفال الوطن الغالي داعيًا الجمهور الكريم للاستمتاع بهذه الفعاليات.