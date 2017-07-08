رئيس البرلمان العربي يستنكر اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه

فجر – واس:

استنكر رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني اليوم، من اقتحام للمسجد الأقصى وإغلاقه في وجه المصلين ومنعهم من أداء صلاة الجمعة فيه وإعلانه منطقة عسكرية مغلقة.

وأكد الدكتور السلمي، أن هذا التصعيد الخطير من قبل سلطات الاحتلال يتنافى مع القوانيين الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية ويقوض مساعي السلام في المنطقة، ويأتي في سياق سياسات قوات الاحتلال بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني لن يحقق أهداف المحتل الإسرائيلي، بل ستزيد صمود الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومقدساته وتعاطف شعوب العالم معه لإنهاء الاحتلال البغيض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

وناشد رئيس البرلمان العربي ،المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتهم، وإتخاذ إجراءات فورية تدين ما تقوم به دولة الاحتلال الاسرائيلي من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على إلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، ومنع قوات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.