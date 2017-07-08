البحرين تدين بشدة الهجوم الإرهابي على حاجز أمني في محافظة الجيزة المصرية

فجر _واس

أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنيًا في محافظة الجيزة بمصر، وأسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن، معربةً عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن والسلم.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية على تضامن مملكة البحرين مع مصر في حربها ضد الإرهاب والتطرف وتأييدها التام لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة التنظيمات الإرهابية والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها, مجددةً موقفها الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.