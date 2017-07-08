خلال اشتباكات مع الفصائيل السورية.. مقتل قيادي بالحرس الصوري الإيراني

فجر- وكالات:

أعلنت مواقع إيرانية، اليوم الجمعة، مقتل قيادي جديد في صفوف الحرس الثوري؛ خلال اشتباكات مع الفصائل المقاتلة في سوريا.

وأشار موقع “شهيد نيوز” الإيراني إلى أن القيادي في صفوف الحرس الثوري، بهرام مهرداد، قتل بعد معارك مع الثوار في سوريا دون ذكر المزيد من التفاصيل عن المكان الذي قتل فيه.

وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قد كشف مع نهاية العام الماضي أن عدد قتلى الحرس الثوري والميليشيات الشيعية التابعة له في سوريا بلغ أكثر من 10 آلاف شخص منذ التدخل الإيراني إلى جانب نظام بشار الأسد قبل 6 سنوات.

وأكدت المقاومة الإيرانية أنها حصلت على تقارير من داخل البلاد تؤكد أن عدد قتلى قوات الحرس وعملائها من اللبنانيين والأفغان والباكستانيين والعراقيين المؤتمرين بإمرة الحرس يتجاوز 10 آلاف شخص.

يُذكر أن وسائل الإعلام في إيران تعلن بشكل شبه يومي عن مقتل عناصر من الحرس الثوري بمعارك سوريا، كما تتحدث بانتظام عن سقوط قتلى أفغان وباكستانيين بسوريا تنقل جثثهم إلى إيران