الصحة تعلن عن بدء مشروع تأهيل برج مستشفى جازان الطبي بعد عامين من احتراقه

فجر- متابعات:

قالت الصحة في جازان أنه تم بدْءَ العمل في مشروع إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان العام، بعد احتراقه قبل عامين والذي راح ضحيته 25 نفساً.

واوضحت “الصحة”: “تم تسليم موقع المستشفى رسمياً للشركة المنفّذة التي بدأت في تنفيذ الأعمال التمهيدية للمشروع خلال شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن ينتهي المشروع بنهاية شهر شوال العام القادم ١٤٣٩هـ”.

وتابعت أنه تم اعتماد المخططات والتصاميم الهندسية النهائية للمشروع؛ حيث تم تطبيق المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وإضافة مبانٍ ملحقة للمشروع، مع التركيز على جودة المواد المستخدمة وتطبيق تقنيات إنشائية حديثة، وقد بدأ العمل الفعلي في الموقع بعدد ٦٠٠ عامل؛ لضمان إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المُعَدّ لذلك، مع التأكيد على رفع تقارير دورية عن نِسَب الإنجاز واستخدام أحدث التقنيات في إنجاز المشروع.

وأكدت “الصحة” أن المشروع سيحقق -بإذن الله- نقلةً للخدمات الصحية؛ وفقاً لتطلعات ولاة الأمر -يحفظهم الله- وبما يلبي احتياجات المواطنين الصحية في منطقة جازان.